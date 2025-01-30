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В омских судах меняется судейский состав

Одни собираются в отставку, другие подали заявления на замещение вакантных должностей.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 31 января, Квалификационная коллегия судей рассмотрит ряд заявлений об отставке и замещении вакантных должностей в судейском корпусе.

Как указано в повестке, со своим постом планирует расстаться судья Ленинского районного суда Иван Каргаполов. Он работал там с 2013 года, рассматривал подведомственные суду уголовные дела. Каргаполов подал заявление на прекращение своих полномочий.

Кроме того, Квалификационная коллегия рассмотрит ряд заявлений на замещение вакантных должностей судей. На работу в Арбитражном суде Омской области претендует Дмитрий Королев. В Советском районном суде — Екатерина Чеповская, в Омском — Владимир Витовский. В Исилькульском городском суде планирует работать Вероника Баева.