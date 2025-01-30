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Екатерина Мизулина высказалась о предстоящем приезде в Пермь

Директор Лиги безопасного интернета планирует посетить краевую столицу летом.

Источник: РИА "Новости"

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина высказалась о предстоящем приезде в Пермь, прокомментировав событие в своём телеграм-канале.

Мизулина подтвердила появившуюся в СМИ информацию о том, что она планирует визит в столицу Пермского края, однако не назвала точную дату посещения города. Она уточнила, что приехать в Пермь её просили многие подписчики.

«Планирую летом, действительно. Многие пишут с просьбой приехать в Пермь. Информация появится за несколько дней до встречи. В феврале собираюсь посетить 5 городов России. Надеюсь, что всё сложится», — рассказала Екатерина Мизулина.

Пост Мизулиной с анонсом её поездки в Пермь собрал более 100 тысяч просмотров и получил более 2000 реакций подписчиков.

Как сообщает 59.RU, попытавшийся уточнить точную дату визита Мизулиной в Пермь, обратившись в чат-бот её канала, день приезда директора Лиги безопасного интернета не называется намеренно.

«Мы не предоставляем информацию о графике и датах мероприятий в целях безопасности проведения встреч. За 2−3 дня до мероприятия будет анонс», — рассказали 59.RU в чат-боте канала Мизулиной.

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