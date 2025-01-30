Министру природных ресурсов и экологии Новосибирской области внесли представление прокуратуры

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление министру природных ресурсов и экологии региона за ряд нарушений. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Было установлено, что в 2019 году вокруг Новосибирска создали лесопарковый зеленый пояс. Его целью было охранять природные объекты, расположенные в его границах, а также ограничить природопользование и иную хозяйственную деятельность.
Однако министерство не выполнило обязанность по постановке лесопаркового зеленого пояса на кадастровый учет и не передало сведения о его границах в единый государственный реестр недвижимости. Эти нарушения не позволяют обеспечить особый режим на территории «зеленого пояса».
После того как прокурор внес представление, все нарушения были устранены. Ранее замгубернатора Новосибирской области получил представление за долгое строительство школы.