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Лукашенко поздравил работников Мозырского НПЗ с 50-летием со дня образования предприятия

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО «Мозырский НПЗ» с 50-летием со дня образования предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«За эти годы будущим полесским гигантом белорусской нефтехимии пройден большой путь, отмеченный высокими профессиональными достижениями, — говорится в поздравлении. — Начавшаяся в непростые 90-е годы прошлого столетия амбициозная программа поэтапной модернизации позволила предприятию внедрить передовые технологии, выйти на мировые стандарты качества и безопасности производства».

Глава государства констатировал, что благодаря воплощению в жизнь смелых решений Мозырский НПЗ сейчас надежно работает и уверенно смотрит в будущее.

«Поздравляю с юбилеем всех, кто стоял у истоков создания завода, продолжает его славные традиции, вносит значимый вклад в развитие белорусской экономики и отечественной нефтепереработки», — отметил Александр Лукашенко.

Президент пожелал работникам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, а предприятию — новых производственных успехов.

Лукашенко Александр