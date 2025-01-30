Губернатора Хабаровского края наградили за поддержку инициатив РПЦ

Как сообщает Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, в числе почетных гостей были приглашены многодетные семьи, уполномоченные от федеральных и региональных органов власти, духовенство, видные деятели культуры и науки, а также делегаты от родительских организаций из различных регионов России, занимающие активную позицию по защите жизни ребенка до рождения.