Губернатора Хабаровского края наградили за поддержку инициатив РПЦ

Его организаторами стали Международная общественная организация «Союз православных женщин» и Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщает ИА AmurMedia.
В ходе торжественной части программы состоялось подписание Декларации в защиту семьи международными общественными организациями России, Белоруссии, Грузии, Турции, Кыргызстана, Абхазии, представителем БРИКС.
Как сообщает Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, в числе почетных гостей были приглашены многодетные семьи, уполномоченные от федеральных и региональных органов власти, духовенство, видные деятели культуры и науки, а также делегаты от родительских организаций из различных регионов России, занимающие активную позицию по защите жизни ребенка до рождения.
За поддержку инициатив Русской Православной Церкви, направленных на повышение рождаемости, связанных с запретом проведения абортов в частных клиниках, были награждены губернаторы Тверской, Вологодской областей, Хабаровского края и Республики Крым.
В концертной программе приняли участие Дмитрий Певцов, Александра Воробьева, детское отделение Московского Синодального хора, Большой детский хор имени В. С. Попова и др.