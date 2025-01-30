Нижегородский губернатор Никитин поддержал полный запрет вейпов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал запрет вейпов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
«Запрет вейпов и других отравляющих веществ — то, о чем я с коллегами говорю уже на протяжении многих лет. В первую очередь как отец, — написал губернатор. — Их просто не должно быть, чтобы не было желания их использовать, не появлялась привычка».
Глава Нижегородской области надеется, что инициатива Госдумы будет одобрена. По его мнению, это важный шаг к оздоровлению общества, улучшению демографии, как и ограничение времени продажи алкоголя в магазинах.
Напомним, планируется, что купить алкоголь в будни можно будет с 9 до 20 часов, а в праздники и выходные — с 10 до 16 часов.