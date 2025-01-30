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Нижегородский губернатор Никитин поддержал полный запрет вейпов

Госдума предлагает запретить ввоз в Россию и оборот вейпов.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал запрет вейпов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Запрет вейпов и других отравляющих веществ — то, о чем я с коллегами говорю уже на протяжении многих лет. В первую очередь как отец, — написал губернатор. — Их просто не должно быть, чтобы не было желания их использовать, не появлялась привычка».

Глава Нижегородской области надеется, что инициатива Госдумы будет одобрена. По его мнению, это важный шаг к оздоровлению общества, улучшению демографии, как и ограничение времени продажи алкоголя в магазинах.

Напомним, планируется, что купить алкоголь в будни можно будет с 9 до 20 часов, а в праздники и выходные — с 10 до 16 часов.