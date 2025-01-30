Закон о КРТ перечитают в Госдуме

«Работу над поправками мы вели с учетом мнений и пожеланий жителей города, поскольку вопрос комплексного развития территорий — один из наиболее острых», — написал в своем Telegram-канале «единоросс». Впрочем, инициатива пока не нашла поддержки со стороны жителей попадающих под снос домов. Под постом Александра Бельского уже около сотни комментариев, схожих по своему содержанию. Горожане выступают за отмену КРТ и заявляют, что довольны «хрущевками». «Очень интересно, как вы, в ЗакСе, представляете себе переселение собственников — пожилых или совсем старых людей? Подозреваю, что вы об этом не думаете. Для этих людей выселение из родного жилья — трагедия. Из родного, любимого района ехать неизвестно куда? Отмените бесчеловечный закон!» — задаются вопросами жители.