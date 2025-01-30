Головченко посетит с рабочим визитом Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета

Премьер-министр Беларуси также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составе. По информации пресс-службы ЕЭК, на заседании планируется обсудить макроэкономическую ситуацию в государствах — членах Евразийского экономического союза и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития. Еще один вопрос на повестке дня — подписание соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в странах ЕАЭС. Также участники заседания рассмотрят результаты реализации мероприятий государств — членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты).