Головченко посетит с рабочим визитом Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета

В Алматы глава белорусского правительства встретится с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, а также председателем Кабинета Министров Кыргызстана — руководителем Администрации Президента Адылбеком Касымалиевым.
Кроме того, Роман Головченко примет участие в цифровом форуме «Digital Almaty 2025. Industrial Al: технологии для новой эры» и ознакомится с выставкой цифровых проектов. Форум посвящен прорывным изменениям в промышленности и влиянию искусственного интеллекта на будущее глобальной индустрии. На международной площадке соберутся государственные деятели, ведущие эксперты и предприниматели для обсуждения перспектив инновационного развития и цифровой повестки стран ЕАЭС.
Премьер-министр Беларуси также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составе. По информации пресс-службы ЕЭК, на заседании планируется обсудить макроэкономическую ситуацию в государствах — членах Евразийского экономического союза и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития. Еще один вопрос на повестке дня — подписание соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в странах ЕАЭС. Также участники заседания рассмотрят результаты реализации мероприятий государств — членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты).