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Приднестровье рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Источник: Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики

«Необходимо безотлагательно возобновить стабильные поставки газа в Приднестровье. Это абсолютный приоритет и единственный способ урегулирования гуманитарно-энергетического кризиса. Рассчитываем, что это удастся сделать к концу недели», — сказал Красносельский.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

энергетика