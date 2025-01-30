Президент Ирана Пезешкиан обратился к Лукашенко после выборов в Беларуси

Глава Иранской Республики заметил, что активное участие белорусов в выборах говорит про их решимость и намерение строить светлое будущее. Пезешкиан выразил слова уверенности в том, что отношения двух дружественных стран, а также взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального, международного взаимодействия в период нового президентского срока станут крепче, чем прежде.