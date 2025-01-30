Президент Ирана Пезешкиан обратился к Лукашенко после выборов в Беларуси

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Лукашенко с победой на выборах и сказал о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава Иранской Республики заметил, что активное участие белорусов в выборах говорит про их решимость и намерение строить светлое будущее. Пезешкиан выразил слова уверенности в том, что отношения двух дружественных стран, а также взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального, международного взаимодействия в период нового президентского срока станут крепче, чем прежде.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.
Кроме того, Назарбаев, Си Цзиньпин, Вучич поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах.
Тем временем Лукашенко прокомментировал отношения Беларуси и Ирана: «Мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом».