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Президент Ирана Пезешкиан обратился к Лукашенко после выборов в Беларуси

Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах, сказав о сотрудничестве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Лукашенко с победой на выборах и сказал о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава Иранской Республики заметил, что активное участие белорусов в выборах говорит про их решимость и намерение строить светлое будущее. Пезешкиан выразил слова уверенности в том, что отношения двух дружественных стран, а также взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального, международного взаимодействия в период нового президентского срока станут крепче, чем прежде.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.

Кроме того, Назарбаев, Си Цзиньпин, Вучич поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах.

Тем временем Лукашенко прокомментировал отношения Беларуси и Ирана: «Мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом».