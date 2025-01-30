Мирзиёев: Главная цель — осознание и популяризация нашей национальной идентичности

Многие книги, древние рукописи, уникальные сведения и произведения искусства, относящиеся к нашему богатому и самобытному наследию, были рассеяны по разным странам и долгое время оставались нам неизвестны. Благодаря этому центру мы сделали огромные шаги в изучении истории, обнаружили новые источники. Но теперь важно не просто хранить их как памятники прошлого, а ввести в активный научный оборот, донести до наших граждан, особенно молодежи, в доступной форме и широко представить мировой общественности. Этот центр должен стать не только хранителем истории, но и интеллектуальным пространством, соединяющим прошлое, настоящее и будущее, определяющим ключевые направления нашего развития.