МВД Казахстана запускает масштабную профилактику преступности

В ходе совещания рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в стране.
В целях эффективной реализации принципа «Закон и Порядок» в рамках объявленного в органах внутренних дел 2025 года — «Года профилактики: полиция на страже Закона и Порядка» министр поставил задачи по реализации комплекса мер по предупреждению преступности, в том числе усилению индивидуальных профилактических мероприятий, обеспечению системного выявления на ранней стадии лиц, склонных к правонарушениям, а также активному вовлечению общественности в эту сферу.
Главой ведомства поручено организовать совместно с заинтересованными органами целевую информационно-пропагандистскую работу в школах, колледжах и ВУЗах по привитию у учащихся чувств патриотизма, ответственности и культуры поведения.
На заседании Правительства основными направлениями также отмечены инфраструктурное развитие, внедрение цифровых технологий и прогресс энергетической отрасли. Поэтому поручаю обеспечить безопасность грузовых перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, активизировать работу по выявлению криминальных схем хищения нефтепродуктов и их незаконного вывоза за рубеж.
Ержан Саденов также поставил перед руководителями служб и региональных подразделений ряд конкретных задач по противодействию интернет-мошенничеству, развитию цифровых проектов, улучшению процедур, связанных с привлечением иностранной рабочей силы с обязательным обеспечением должного миграционного контроля, а также повышению эффективности работы с обращениями граждан.
Кроме того, рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности за истекший период текущего года, в ходе которого даны поручения по конкретным направлениям работы.