МВД Казахстана запускает масштабную профилактику преступности

В целях эффективной реализации принципа «Закон и Порядок» в рамках объявленного в органах внутренних дел 2025 года — «Года профилактики: полиция на страже Закона и Порядка» министр поставил задачи по реализации комплекса мер по предупреждению преступности, в том числе усилению индивидуальных профилактических мероприятий, обеспечению системного выявления на ранней стадии лиц, склонных к правонарушениям, а также активному вовлечению общественности в эту сферу.