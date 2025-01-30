«Люди хотят дышать чистым воздухом»: Юрий Трутнев провел совещание по энергетике ДФО

В связи с этим Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, провел совещание по энергетическим вопросам региона.
В мероприятии участвовали — министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также руководители дальневосточных регионов. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил с докладом в формате видеоконференции.
Юрий Трутнев считает, что актуальной задачей для экономического развития Дальнего Востока является совершенствование электроэнергетической инфраструктуры.
«Инвестиционные проекты на территории региона сталкиваются с проблемами энергообеспечения. Правительство России утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», — отметил на совещании заместитель Председателя Правительства.
На Восточном экономическом форуме Юрий Трутнев предложил конкретизировать программу и разделить ее на этапы.
«Необходимо убедиться, что количество энергетических объектов, которые будут построены Минэнерго и Правительством в установленные сроки, достаточно для успешной реализации инвестиционных проектов. В противном случае существует риск замедления развития Дальнего Востока и невыполнения задач, поставленных Президентом РФ», — продолжил совещание Трутнев.
Согласно данным Минэнерго России, в 2024 году общее потребление электроэнергии по Объединенной энергосистеме Востока, энергосистемам Забайкальского края и Республики Бурятия составило 74,3 миллиарда киловатт-часов, что на 5,2% больше по сравнению с 2023 годом.
Губернатор Дмитрий Демешин доложил о развитии энергосистемы Хабаровского края и стоящих перед отраслью задачах.
«В современных условиях достаточные энергетические мощности в регионах ДФО являются ключевым фактором привлечения инвесторов с масштабными проектами. Президент ставит перед нами задачу развивать инфраструктуру, включая увеличение энергетических мощностей», — отметил глава края.
Дмитрий Викторович также добавил, что в Хабаровском крае строятся новые энергоемкие объекты горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, продолжается масштабная реконструкция железных дорог Транссиба и БАМа, активизируется жилищное строительство. Чтобы удовлетворить все потребности, необходимы соответствующие мощности.
Продолжая совещание, полпред поручил Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Байкальского региона, а также дальневосточным регионам представить в Правительство России и Минэнерго данные о потребности в объемах электроэнергии и строительстве объектов генерации.
Задача: обеспечить все инвестиционные проекты электроэнергией своевременно и по максимально приемлемым ценам.
Юрий Трутнев отметил важность использования возобновляемых источников энергии, подчеркнув, что люди хотят дышать чистым воздухом и предпочитают энергию, произведенную из чистых видов топлива. К тому же на Дальнем Востоке такие возможности есть, начиная со строительства гидростанций.
«Мы получили от Советского Союза высокий энергетический потенциал, но не должны его просто использовать. Наша задача — воссоздавать и развивать этот потенциал», — заключил полпред.