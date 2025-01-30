«Люди хотят дышать чистым воздухом»: Юрий Трутнев провел совещание по энергетике ДФО

Юрий Трутнев отметил важность использования возобновляемых источников энергии, подчеркнув, что люди хотят дышать чистым воздухом и предпочитают энергию, произведенную из чистых видов топлива. К тому же на Дальнем Востоке такие возможности есть, начиная со строительства гидростанций.