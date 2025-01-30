Трамп назвал авиакатастрофу над Вашингтоном «плохой ситуацией»

«Самолет придерживался идеальной, обычной траектории по пути к аэропорту. Вертолет летел прямо на самолет в течение продолжительного времени. Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели, почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолета, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет? Это плохая ситуация, которую нужно было предотвратить. Это плохо», — написал он в Truth Social.