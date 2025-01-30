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За ночь над Россией сбили пять дронов и ракету. Военная операция, день 1072-й

За ночь над российскими регионами перехвачены пять беспилотников: дроны сбивали над территориями Белгородской и Брянской областями. Очевидцы сообщали о попытке атаки на распределительную станцию нефтепровода «Дружба». Над Курской областью сбита украинская ракета. Бюджетный комитет бундестага призвал главу минфина Германии одобрить дополнительные €3 млрд на военную помощь Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:10 Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник. По его словам, по одному из спальных кварталов было выпущено не менее 30 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью. Значительная часть города осталась без энергоснабжения.

08:58 Бюджетный комитет бундестага (парламент ФРГ) призвал главу минфина Германии Йорга Кукиса одобрить дополнительные €3 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

08:56 Украина потрясена решением администрации Трампа немедленно приостановить все программы иностранной помощи США, поскольку множество проектов в стране остались без финансирования и в настоящий момент приостановлены, пишет The Guardian.

08:44 В Донецке по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержан местный житель, сообщает управление ФСБ по ДНР. По данным ведомства, мужчина собирал и передавал украинским кураторам информацию о местах нахождения военной техники российской армии. Заведено уголовное дело по статье о шпионаже.

08:36 Преподаватели и административный персонал военных лицеев и вузов Украины должны отправиться на передовую, чтобы узнать, что такое фронт и боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

08:30 Вооруженные силы Украины ночью атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Mash.

08:24 В небе над Курской областью ночью была сбита украинская ракета, сообщает региональный оперштаб.

08:15 Расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и полевой склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении. Видео предоставлено Минобороны России.

08:10 Российские военные вплотную подошли к северным окраинам города Купянска в Харьковской области Украины, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделения ВС РФ продвинулись вдоль правого берега реки Оскол и подошли к населенному пункту Голубовка, который расположен на расстоянии около трех километров от северных окраин Купянска.

08:04 За ночь 30 января средства противовоздушной обороны перехватили над регионами России пять беспилотников. Три сбиты над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня 1072-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.