За ночь над Россией сбили пять дронов и ракету. Военная операция, день 1072-й

09:10 Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник. По его словам, по одному из спальных кварталов было выпущено не менее 30 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью. Значительная часть города осталась без энергоснабжения.
08:58 Бюджетный комитет бундестага (парламент ФРГ) призвал главу минфина Германии Йорга Кукиса одобрить дополнительные €3 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
08:56 Украина потрясена решением администрации Трампа немедленно приостановить все программы иностранной помощи США, поскольку множество проектов в стране остались без финансирования и в настоящий момент приостановлены, пишет The Guardian.
08:44 В Донецке по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержан местный житель, сообщает управление ФСБ по ДНР. По данным ведомства, мужчина собирал и передавал украинским кураторам информацию о местах нахождения военной техники российской армии. Заведено уголовное дело по статье о шпионаже.
08:36 Преподаватели и административный персонал военных лицеев и вузов Украины должны отправиться на передовую, чтобы узнать, что такое фронт и боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
08:30 Вооруженные силы Украины ночью атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Mash.
08:24 В небе над Курской областью ночью была сбита украинская ракета, сообщает региональный оперштаб.
08:15 Расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и полевой склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении. Видео предоставлено Минобороны России.
08:10 Российские военные вплотную подошли к северным окраинам города Купянска в Харьковской области Украины, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
08:04 За ночь 30 января средства противовоздушной обороны перехватили над регионами России пять беспилотников. Три сбиты над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня 1072-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.