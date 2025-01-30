За ночь над Россией сбили пять дронов и ракету. Военная операция, день 1072-й

09:10 Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник. По его словам, по одному из спальных кварталов было выпущено не менее 30 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью. Значительная часть города осталась без энергоснабжения.