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Число подписчиков и.о. главы администрации Ростова выросло в два раза

Число подписчиков в социальной сети Александра Скрябина увеличилось в два раза.

Источник: Комсомольская правда

У и.о. главы администрации Ростова вдвое выросло количество подписчиков. Об этом стало известно из официальной страницы Александра Скрябина в социальной сети.

В первый день на новой должности на его социальные сети подписались сотни ростовчан. Сейчас на telegram-канал Александра Скрябина подписаны больше 2,5 тысяч человек. Ростовчане оставляют десятки комментариев под постами и рассказывают о проблемах города.

— Я уже ознакомился с проблемными сферами, существующими в Ростове-на-Дону, на которые чаще всего жалуются сами ростовчане. Одна из них— вывоз мусора, — отметил Александр Скрябин.