Бывший вице-губернатор Самарской области назначен советником главы Ингушетии

Махмуд-Али Калиматов до назначения главой Ингушетии в 2019 г. долгое время работал в Самарской области, возглавлял прокуратуру Самары, был советником губернатора, руководил управлением Росприроднадзора. Также отметим, что пост первого заместителя председателя правительства Ингушетии с 2020 г. занимает экс-мэр Самары Олег Фурсов.