Сборы с гранатометчиками стартовали на полигонах ВВО

Половина занятий будет проведена в темное время суток с применением приборов ночного видения. На практическом этапе занятий военнослужащие будут вести разведку, определят виды целей и расстояние до них, уничтожат бронетехнику условного противника на максимальной дальности из гранатометов РПГ-7.