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Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил лидер ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил РИА Новости глава непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя инициативу Кишинева по решению энергокризиса.

Источник: © РИА Новости

«Наши запасы близки к нулю. Поэтому мы запросили в Молдове этот объем взаймы, чтобы до восстановления полноценного газоснабжения республики не допустить развития худшего из сценариев», — сказал собеседник агентства.

По его словам, трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.

«Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки», — пояснил Красносельский.

Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, поскольку опустошение труб чревато серьезными техническими последствиями, добавил политик.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.

На этой неделе стало известно, что Евросоюз выделит Молдавии экстренный финансовый грант для закупок газа. Кишинев, в свою очередь, предоставит Тирасполю газ, купленный на эти деньги, а взамен получит бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории ПМР.