Трамп: авиакатастрофы под Вашингтоном можно было избежать

«Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели — почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет? Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить», — написал американский президент в соцсети Truth Social.