Глава региона: «Мы должны закрепить за Ростовом репутацию цифровой столицы»

В Ростовской области уже сформирован мощный образовательный IT-кластер — на базе Южного федерального и Донского государственного технического университетов. А на базе компании «Бештау» сейчас формируется промышленный кластер по производству компьютерной техники. Это может и должно стать драйвером развития профильной выставочной деятельности в сфере IT, уверен глава донского региона.
— Возможно, нам стоит взять отраслевой сегмент — например, на базе кластера «Бештау» объединить производителей «железа». Речь про импортозамещение не только программного обеспечения, но и других решений, в том числе технологических, — предложил Юрий Слюсарь.
Это послужит усилению позиционирования Ростова как IT-столицы, cтанет стимулом для дальнейшего развития IT-предприятий, уверен глава донского региона.
— Ростов — столица всего на юге: и культуры, и промышленности. Пусть будет еще столицей, где будут происходить все основные события в сфере IT. Такая репутация тоже важна! Важна для людей: и для тех, которые здесь оканчивают учебные заведения и должны оставаться, и для тех, которые могут сюда приезжать. Город и область должны быть комфортны для жизни тех, кто будет готов здесь работать в IT-сфере. И вот такое масштабное мероприятие тоже может дополнительно на нашу репутацию цифровой столицы работать, — резюмировал Юрий Слюсарь.
Глава региона поручил областному минцифры представить концепцию организации выставочных событий IT- сферы в феврале.
Также по поручению врио губернатора необходимо актуализировать в качестве единого областного проекта мобильное приложение туристических достопримечательностей Ростовской области.
— Ростов — это место, куда хочется приехать. Доступность, наполненность, современность цифровых сервисов, с точки зрения Ростовской области как туристического кластера, должна быть… Надо делать какой-то единый проект, чтобы можно было зайти в цифровую Ростовскую область и посмотреть, где отдохнуть, что посетить, какая история, чтоб были подвязаны гостиницы, рестораны, парковки, погода. Чтоб «моряки» — люди, едущие через регион, на юг, -мимо не проезжали, а у нас останавливались, — сказал Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.