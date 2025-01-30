Глава региона: «Мы должны закрепить за Ростовом репутацию цифровой столицы»

— Ростов — столица всего на юге: и культуры, и промышленности. Пусть будет еще столицей, где будут происходить все основные события в сфере IT. Такая репутация тоже важна! Важна для людей: и для тех, которые здесь оканчивают учебные заведения и должны оставаться, и для тех, которые могут сюда приезжать. Город и область должны быть комфортны для жизни тех, кто будет готов здесь работать в IT-сфере. И вот такое масштабное мероприятие тоже может дополнительно на нашу репутацию цифровой столицы работать, — резюмировал Юрий Слюсарь.