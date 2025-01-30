Иркутский депутат оказался в центре скандала из-за видео со стриптиз-шоу

По словам самого депутата, видео было снято еще полтора года назад, однако в Сети появилось только в конце прошлого декабря.
На записи видно, что мужчина сидит на стуле посреди полутемного помещения. Рядом с ним находится полуобнаженная девушка, которая исполняет эротический танец.
Гудков пояснил журналистам, что действие происходит на корпоративном мероприятии премиального бизнес-клуба. Парламентарий особенно отметил, что происходящее было снято «еще во время избирательной кампании, но до получения значка депутата».
«Слито специально для того, чтобы опорочить», — подчеркнул Гудков.
В результате жалобу в комиссию по регламенту и депутатской этике подала «гражданка Каминская И. С.». Комиссия предложила сессии заксобрания объявить Гудкову публичное порицание.
Решение было поддержано большинством парламентариев.
Комментируя скандал, спикер заксобрания Александр Ведерников назвал произошедшее «позорным случаем», который тем не менее является «очень поучительным для всех примером».
«Я предостерегаю вас от участия в стрип-квестах в главной зрительской роли, чтобы в душе каждого не возникало такой потребности», — заявил спикер, обращаясь к депутатам.
По его словам, парламентарий должен быть «камертоном нравственного поведения».
«ИрСити» отмечает, что в начале декабря Александр Гудков также оказался в центре внимания СМИ. Тогда он подрался со своим бывшим бизнес-партнером, который также является депутатом, правда, не областного заксобрания, а Городской думы Иркутска.
По данным журналистов, причиной конфликта стал автокран, собственность над которым и оспаривали мужчины.
Факт конфликта подтверждали оба участника. Гудков назвал случившееся «перепалкой небольшой».