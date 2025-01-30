В Договор о ЕАЭС внесли изменения в части таможенных пошлин

Депутат Бекболат Орынбеков отметил, что закон Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами — членами Евразийского экономического союза», направлен на устранение препятствий при осуществлении администрирования таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза в условиях санкционных ограничений.
Протоколом вносятся изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части определения временного механизма зачисления суммы разницы встречных обязательств, возникающих при взаимном распределении и зачислении сумм таможенных пошлин в бюджеты Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.
Отмечается, что ратификация документа позволит обеспечить непрерывность перечислений таможенных пошлин в республиканский бюджет Казахстана.