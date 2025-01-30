Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Договор о ЕАЭС внесли изменения в части таможенных пошлин

Депутаты сената на пленарном заседании 30 января 2025 года ратифицировали Протокол, которым вводятся изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Депутат Бекболат Орынбеков отметил, что закон Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами — членами Евразийского экономического союза», направлен на устранение препятствий при осуществлении администрирования таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза в условиях санкционных ограничений.

Протоколом вносятся изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части определения временного механизма зачисления суммы разницы встречных обязательств, возникающих при взаимном распределении и зачислении сумм таможенных пошлин в бюджеты Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.

добавил он

Отмечается, что ратификация документа позволит обеспечить непрерывность перечислений таможенных пошлин в республиканский бюджет Казахстана.

экономика
ЕАЭС