Депутат из Татарстана поддержала запрет на продажу детям газовых зажигалок

Как отметила спикер, составлено свыше шести тысяч протоколов об административных правонарушениях. Депутат уверена, что необходимо более жестоко регулировать эту сферу. Закон предусматривает введение специальных этикеток и наказание в виде штрафа до 60−600 тысяч рублей, сообщает Экспертный клуб.