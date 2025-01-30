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Депутат из Татарстана поддержала запрет на продажу детям газовых зажигалок

Соответствующий законопроект вступит в силу с 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

Совет Федерации одобрил законопроект о введении административной ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Документ вступит в силу с 1 марта.

По словам депутата Госдумы России от Татарстана Татьяны Ларионовой, более 800 детей уже погибли из-за вдыхания паров бутана. 43% никотинсодержащей продукции продавались с нарушением маркировки и вблизи образовательных учреждений.

Как отметила спикер, составлено свыше шести тысяч протоколов об административных правонарушениях. Депутат уверена, что необходимо более жестоко регулировать эту сферу. Закон предусматривает введение специальных этикеток и наказание в виде штрафа до 60−600 тысяч рублей, сообщает Экспертный клуб.

Напомним, в Казани 10-летний ребенок пострадал в столкновении легковушки и «ГАЗели». Пострадавший находился в салоне легкового автомобиля.

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