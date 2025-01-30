Индексация выплат и «перевоспитание» подростков: что изменится для нижегородцев в феврале

С февраля заработают новшества законодательства, касающиеся материального положения многих жителей нашей страны, а также порядка и безопасности. Разбираемся, что к чему.
Увеличили материнский капитал.
С 1 февраля увеличивается размер более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. Их проиндексируют на 9,5%. В списке ежемесячные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трёх групп. Также по поручению президента Владимира Путина теперь ежегодно индексируется компенсационная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Как поясняется на сайте Правительства России, раньше такие суммы были фиксированными.
Проиндексируют пособие при рождении ребёнка — сумма вырастет до 26,9 тысячи рублей. Увеличится и материнский капитал: на первого ребёнка — до 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей — до 912,2 тысячи. Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, проиндексируют его остаток.
Также на 9,5% повысили пенсии. В январе их уже увеличили на 7,3%, в соответствии с прогнозной инфляцией. Но она оказалась выше. Президент Владимир Путин принял решение о дополнительной индексации.
Выплаты пенсионеры — в том числе и работающие — получат уже в феврале. При этом, как пояснили в Социальном фонде России, вместе с повышенной пенсией за февраль также будет перечислена доплата за январь. Её сделают с учётом доиндексации с 7,3% до 9,5%.
В Социальном фонде России подчеркнули, что все выплаты будут начислены автоматически. Никуда обращаться не нужно.
Упростили выдворение мигрантов.
Мигрантов‑нарушителей сейчас выдворяют из России только по постановлению суда. С 5 февраля принимать такие решения смогут и полицейские.
Также МВД будет вести реестр контролируемых лиц. В него попадут иностранцы, находящиеся в России, но не имеющие законных оснований для пребывания, проживания в нашей стране. Нарушители будут в этом реестре до выдворения либо урегулирования своего правового положения в России.
В отношении них включается режим высылки. Как пояснили в МВД, его суть в установке ограничений и запретов. Так, нельзя будет самостоятельно менять место жительства или пребывания, выезжать за пределы определённого региона или муниципального образования, покупать недвижимость, транспорт, пользоваться водительскими правами, вступать в брак. Если иностранец собирается жениться, орган ЗАГС должен сначала проверить, нет ли сведений о нём в реестре контролируемых лиц.
Кроме того, иностранцы из реестра не смогут учредить юридическое лицо, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть банковский счёт, перевести деньги. Ограничение на снятие — 30 тысяч рублей в месяц.
При этом меры контроля за такими гостями нашей страны расширят. Если они нарушат ограничения и запреты как минимум дважды, будут приняты решения о депортации и помещении в спецучреждение.
Также вводится ответственность за оказание иностранцам из реестра запрещённых услуг: штраф для граждан — до 5000 рублей, должностных лиц — до 50 тысяч, юридических — до 500 тысяч рублей.
Напомним, с 1 января мигрантам сократили срок пребывания в России без визы со 180 дней в год до 90.
«Трудных» перевоспитают наставники.
В сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних создаётся институт наставничества. Новшество заработает с 5 февраля.
Наставниками могут стать граждане, прошедшую подготовку, а также педагоги и социальные работники. Их включат в специальный реестр.
С трудными подростками смогут работать и благотворительные, добровольческие организации, также включённые в реестр.
Наставников будет назначать комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru рассказывалось, почему подростки становятся трудными.