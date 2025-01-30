Индексация выплат и «перевоспитание» подростков: что изменится для нижегородцев в феврале

С 1 февраля увеличивается размер более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. Их проиндексируют на 9,5%. В списке ежемесячные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трёх групп. Также по поручению президента Владимира Путина теперь ежегодно индексируется компенсационная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Как поясняется на сайте Правительства России, раньше такие суммы были фиксированными.