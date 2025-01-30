Парламент Молдовы соберется на внеочередное заседание

Осенняя сессия молдавского парламента 2024 года завершилась 26 декабря. За год законодательный форум провел 35 пленарных заседаний общей продолжительностью более 236 часов. В них было принято 323 нормативных акта. Всего за прошедший год депутаты приняли 235 законов и 88 постановлений, при этом 49 законов были рамочными, а 125 нормативных актов содержали поправки или дополнения к некоторым законам. Также были ратифицированы 57 соглашений, еще четыре были денонсированы.