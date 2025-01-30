Парламент Молдовы соберется на внеочередное заседание

Бюро утвердило проект повестки дня пленарного заседания, в который включено рассмотрение проектов нормативных актов, касающихся предупреждения и борьбы с организованной преступностью, а также международного обмена данными для противодействия мошенничеству, направленному против финансовых интересов Европейского союза. Парламент также должен ратифицировать кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по реализации проекта «Оптимизация централизованной системы теплоснабжения муниципия Кишинев».
Внеочередное заседание парламента пройдет в четверг, 30 января, в 13.00.
Ранее спикер парламента Игорь Гросу направил запрос постоянному бюро о созыве внеочередной сессии законодательного органа страны. Запрос мотивирован необходимостью срочного рассмотрения некоторых нормативных актов, касающихся борьбы с организованной преступностью, а также для консолидации институциональной архитектуры органов, ответственных за борьбу с коррупцией и организованной преступностью.
В среду министр юстиции Вероника Михайлов-Морару на брифинге представила проект о реорганизации двух профильных прокуратур. Согласно документу, Антикоррупционная прокуратура и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) могут быть объединены в одно управление. Министр сообщила, что предложения, представленные Минюстом, будут направлены на рассмотрение парламента, который также должен будет решить, что будет с главами обеих прокуратур.
Осенняя сессия молдавского парламента 2024 года завершилась 26 декабря. За год законодательный форум провел 35 пленарных заседаний общей продолжительностью более 236 часов. В них было принято 323 нормативных акта. Всего за прошедший год депутаты приняли 235 законов и 88 постановлений, при этом 49 законов были рамочными, а 125 нормативных актов содержали поправки или дополнения к некоторым законам. Также были ратифицированы 57 соглашений, еще четыре были денонсированы.
Парламент Молдовы собирается на две очередные сессии в год. Весенне-летняя начинается в феврале и заканчивается не позднее конца июля, а осенне-зимняя сессия начинается в сентябре и продолжается до конца декабря. Кроме этого, парламент может собраться на внеочередную или специальную сессию по требованию главы государства, председателя парламента или одной трети числа депутатов.