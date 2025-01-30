Эрдоган принял глав МИД, МИПТ и Минтранса Узбекистана в Анкаре

Для нас большая честь быть принятыми Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе встречи Саидов передал президенту Турции приветствия и письмо от Шавката Мирзиёева.
«Братская атмосфера, установившаяся между нашими лидерами, создает прочнейшую основу для самого тесного сотрудничества во всех сферах. Связанные тысячелетней историей, традициями и обычаями, наши народы тесно взаимодействуют друг с другом, чтобы построить общее процветающее будущее», — отметил глава внешнеполитического ведомства РУз.
Напомним, что накануне в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта формата Турция — Азербайджан — Узбекистан.