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Эрдоган принял глав МИД, МИПТ и Минтранса Узбекистана в Анкаре

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре глав трех ведомств Узбекистана: министра иностранных дел Бахтиёра Саидова, министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова и министра транспорта Ильхома Махкамова.

Источник: Telegram / Baxtiyor Saidov

Для нас большая честь быть принятыми Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

написал в своем Telegram-канале глава МИД Узбекистана

В ходе встречи Саидов передал президенту Турции приветствия и письмо от Шавката Мирзиёева.

«Братская атмосфера, установившаяся между нашими лидерами, создает прочнейшую основу для самого тесного сотрудничества во всех сферах. Связанные тысячелетней историей, традициями и обычаями, наши народы тесно взаимодействуют друг с другом, чтобы построить общее процветающее будущее», — отметил глава внешнеполитического ведомства РУз.

Напомним, что накануне в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта формата Турция — Азербайджан — Узбекистан.