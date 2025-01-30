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В ключевом свердловском городе сменился мэр

В Березовском Свердловской области прошли выборы главы. Им стала начальник отдела инвестиционного развития местной администрации Юлия Маслакова, обогнав по числу голосов действующего главу Евгения Писцова почти в 3 раза.

За Писцова проголосовали 6 депутатов, за Маслакову — 17. Однако чиновница не стала представлять свою программу развития Березовского, попросив самоотвод, в отличие от Писцова.

Он также рассказал о результатах своей работы за последний срок. Его программа развития Березовского включает в себя около 100 пунктов, касающихся демографии, спорта, ЖКХ, гуманитарной помощи участникам СВО и других сфер.

На пост главы города еще претендовали юрист Андрей Еланцев, директор юридической компании Игорь Ненашев, руководители местных клиник Неля Пономарева и Светлана Очканова, местные жители Сергей Стецов, Алексей Дмитриев и Евгений Черемисин.

Маслакова выбрана мэром на 5 лет.