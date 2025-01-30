В ключевом свердловском городе сменился мэр

За Писцова проголосовали 6 депутатов, за Маслакову — 17. Однако чиновница не стала представлять свою программу развития Березовского, попросив самоотвод, в отличие от Писцова.
Он также рассказал о результатах своей работы за последний срок. Его программа развития Березовского включает в себя около 100 пунктов, касающихся демографии, спорта, ЖКХ, гуманитарной помощи участникам СВО и других сфер.
На пост главы города еще претендовали юрист Андрей Еланцев, директор юридической компании Игорь Ненашев, руководители местных клиник Неля Пономарева и Светлана Очканова, местные жители Сергей Стецов, Алексей Дмитриев и Евгений Черемисин.
Маслакова выбрана мэром на 5 лет.