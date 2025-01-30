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У свердловской РЭК спустя почти пять лет появился начальник

Гришанов официально возглавил свердловскую РЭК.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Владимира Гришанова на должность главы Региональной энергетической комиссии. Ранее Гришанов уже занимал эту должность, но в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, что ФАС потребовала отставки Гришанова в 2020 году из-за систематических нарушений законодательства о государственном регулировании тарифов. Тогда Куйвашев понизил его до статуса заместителя начальника, который, к слову, у него так и не появился.

Владимир Гришанов начал свою карьеру в РЭК Свердловской области в 2010 году, сменив на посту Николая Подкопая. Подкопай ушел в отставку из-за претензий бывшего губернатора Свердловской области Александра Мишарина, который считал, что комиссия незаконно повышала тарифы на услуги ЖКХ.