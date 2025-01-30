Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин назвал 80-летие Победы общим праздником для России и Казахстана

АСТАНА, 30 янв — РИА Новости. Восьмидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне является общим праздником для России и Казахстана, в обеих странах свято чтут память о ветеранах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«В мае отметим наш общий праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В России и в Казахстане свято чтят память фронтовиков, тружеников тыла, защитников нашей родины от нацизма», — сказал Мишустин в ходе российско-казахстанских переговоров.

Мишустин Михаил