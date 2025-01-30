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В Минцифре Казахстана «по-человечески» озабочены подорожанием мобильной связи и интернета

АСТАНА, 30 янв. — Sputnik. Вице-министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхату Оразбеку не нравится рост тарифов. Об этом он заявил журналистам на брифинге в сенате (верхняя палата парламента).

Источник: Sputnik.kz

Представитель Минцифры Казахстана поспешил допустить оговорку: как специалист он понимает причины подорожания мобильной связи, но, как простому пользователю ему это не нравится.

Я скажу не как вице-министр, а как человек. Мне не нравится, как растут тарифы. Как гражданину этой страны, мне это не нравится. Я разделяю некоторое негодование, которое у людей возникает по поводу повышения тарифов. Но как вице-министр, с другой стороны, я понимаю причины операторов.

заявил Асхат Оразбек

Представитель самого цифрового министерства не отказался от своих слов, сказанных ранее: если действующие операторы связи не будут удовлетворять потребности казахстанцев в качестве услуг и уровне тарифов, Минцифры запустит на рынок нового мобильного оператора. Но поспешил внести некоторые коррективы.

Я говорил только о потенциальной возможности, что такая возможность существует.

пояснил вице-министр

По словам Асхата Оразбека, у Минцифры в настоящее время нет планов по выводу на рынок четвёртого мобильного оператора, поскольку «нет необходимости в увеличении конкуренции». Если, конечно, три оператора, которые сейчас работают, «будут достаточно эффективны и смогут конкурировать на рынке».

экономика
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