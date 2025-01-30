В Минцифре Казахстана «по-человечески» озабочены подорожанием мобильной связи и интернета

Я скажу не как вице-министр, а как человек. Мне не нравится, как растут тарифы. Как гражданину этой страны, мне это не нравится. Я разделяю некоторое негодование, которое у людей возникает по поводу повышения тарифов. Но как вице-министр, с другой стороны, я понимаю причины операторов.