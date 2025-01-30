Новосибирские депутаты поддержали закон о оценке агрессивности собак

В Новосибирской области депутаты приняли законопроект об оценке агрессивности бездомных животных. Это решение стало откликом на трагический инцидент, произошедший 23 января, когда стая безнадзорных собак напала на женщину в районе мусорного полигона «Левобережный». Пострадавшая скончалась от полученных травм. В ответ на трагедию прокурор Новосибирской области Александр Бучман сообщил, что законопроект был предложен прокуратурой и поддержан депутатами Законодательного собрания, сообщает «Сиб.фм».
Законопроект направлен на решение проблемы бездомных животных, с которой в регионе активно работают с 2022 года. Новый закон предполагает создание четкого механизма для оценки поведения животных, включая определение их агрессивности. В соответствии с инициативой, перед тем как вернуть стерилизованных животных в естественную среду, будет проведена обязательная оценка их поведения. Как отметил прокурор, теперь обязанности по оценке агрессивности будут возложены на областное управление ветеринарии.
Кроме того, в рамках нового законопроекта будет разработан алгоритм оценки немотивированной агрессивности как в отношении людей, так и других животных. Важным шагом является и строительство центра передержки для животных. В нем планируется проводить медицинские обследования животных перед их выпуском в среду обитания. Это должно существенно улучшить ситуацию с контролем за бездомными собаками и упростить проведение необходимых мероприятий для предотвращения инцидентов.
В завершение, Бучман подчеркнул, что борьба с проблемой бездомных животных требует постоянных изменений в законодательстве и строгого контроля за исполнением норм.