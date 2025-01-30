Новосибирские депутаты поддержали закон о оценке агрессивности собак

Кроме того, в рамках нового законопроекта будет разработан алгоритм оценки немотивированной агрессивности как в отношении людей, так и других животных. Важным шагом является и строительство центра передержки для животных. В нем планируется проводить медицинские обследования животных перед их выпуском в среду обитания. Это должно существенно улучшить ситуацию с контролем за бездомными собаками и упростить проведение необходимых мероприятий для предотвращения инцидентов.