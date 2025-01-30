Глава Пермского округа Цветов покидает свой пост после критики Махонина

Напомним, накануне, 29 января, сайт perm.aif.ru рассказывал, что во время выездного заседания правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин раскритиковал работу властей муниципалитета по части ЖКХ. Тогда губернатор отметил, что в округе отсутствуют инвестиции, а арендные договоры заключены с мелкими компаниями, которые не помогают модернизировать муниципалитет в этом направлении.