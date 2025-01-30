Глава Пермского округа Цветов покидает свой пост после критики Махонина

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов покидает свой пост после критики со стороны губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание, такое решение было принято депутатами окружной думы во время заседания 30 января. Эту же информацию подтверждает телеграм-канал «На местах». После отставки нынешнего руководителя округа, его обязанности будет исполнять недавно назначенная первым заместителем главы округа Ольга Андрианова.
Она будет в статусе и.о. до момента избрания официального руководителя муниципалитета, которое пройдёт через конкурсные процедуры.
Напомним, накануне, 29 января, сайт perm.aif.ru рассказывал, что во время выездного заседания правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин раскритиковал работу властей муниципалитета по части ЖКХ. Тогда губернатор отметил, что в округе отсутствуют инвестиции, а арендные договоры заключены с мелкими компаниями, которые не помогают модернизировать муниципалитет в этом направлении.