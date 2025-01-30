Трутнев требует «цифры»: озвучено, как на ДВ справятся с энергокризисом

В 2024 году суммарное потребление по ДФО составило 74,3 млрд киловатт-часов, показав прирост в 5,2% к 2023 году. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством Юрия Трутнева по вопросам энергетики Дальнего Востока.