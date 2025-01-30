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Трутнев требует «цифры»: озвучено, как на ДВ справятся с энергокризисом

Полпред просит проанализировать необходимые потребности, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: Полпредство в ДФО

В 2024 году суммарное потребление по ДФО составило 74,3 млрд киловатт-часов, показав прирост в 5,2% к 2023 году. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством Юрия Трутнева по вопросам энергетики Дальнего Востока.

В регионах идет строительство новых энергоемких объектов, реконструкция железных дорог Транссиба и БАМа, активизируется жилищное строительство, идет работа в ТОРах. Однако мощностей хватает не всегда.

Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, в Надеждинском районе необходима модернизация энергосистемы, которая потребует не менее 4 млрд рублей. Потепление энергии за последние годы выросло на 45 процентов из-за масштабного строительства и ввода в строй новых объектов.

Старых мощностей не хватает, из-за этого регулярно случаются инциденты с отключением электроэнергии. При этом подключение мощностей подстанции 220 кВ «Промпарк» на питающие подстанции Надеждинского района ожидается не ранее сентября 2026 года.

По итогам совещания Трутнев поручил Минвостокразвития России, КРДВ и регионам предоставить данные о потребности в электроэнергии и в строительстве объектов генерации.