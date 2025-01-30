Анна Леонова назначена заместителем главы Краснодара. Кандидатуру согласовали депутаты городской Думы на очередном 85-м заседании.
Анна Леонова будет курировать социальную сферу. Это, в частности, департамент образования, управления по социальным вопросам, культуры, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, отдел по вопросам в сфере охраны здоровья граждан.
Анна Леонова окончила КубГТУ и Кубанский социально-экономический институт. Трудовую деятельность начинала в Государственной инспекции труда региона. Анна Леонов работала в том числе в министерстве экономики, Государственном юридическом бюро, министерстве труда и социального развития, управлении соцзащиты.
С 2023 года занимает должность замминистра труда и социального развития Краснодарского края.