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Анна Леонова назначена заместителем главы Краснодара

Должность заместителя главы Краснодара по социальным вопросам займет Анна Леонова.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Анна Леонова назначена заместителем главы Краснодара. Кандидатуру согласовали депутаты городской Думы на очередном 85-м заседании.

Анна Леонова будет курировать социальную сферу. Это, в частности, департамент образования, управления по социальным вопросам, культуры, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, отдел по вопросам в сфере охраны здоровья граждан.

Анна Леонова окончила КубГТУ и Кубанский социально-экономический институт. Трудовую деятельность начинала в Государственной инспекции труда региона. Анна Леонов работала в том числе в министерстве экономики, Государственном юридическом бюро, министерстве труда и социального развития, управлении соцзащиты.

С 2023 года занимает должность замминистра труда и социального развития Краснодарского края.