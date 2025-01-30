В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе

«Рост напряженности в восточноевропейском регионе носит беспрецедентный характер», — сказал Сердюков на брифинге.
Он отметил, что значительное присутствие коллективных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России сохраняется. «Нарастает их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений», — указал Сердюков.
«Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам Организации», — подчеркнул он.