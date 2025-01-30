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В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Рост напряженности в Восточной Европе носит беспрецедентный характер, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.

Источник: © РИА Новости

«Рост напряженности в восточноевропейском регионе носит беспрецедентный характер», — сказал Сердюков на брифинге.

Он отметил, что значительное присутствие коллективных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России сохраняется. «Нарастает их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений», — указал Сердюков.

«Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам Организации», — подчеркнул он.