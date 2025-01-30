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Запрет детям купаться и ходить по льду одним ввели в Нижегородской области

Заксобрание 30 января без обсуждений одобрило во втором чтении внесенный прокурором Андреем Травкиным закон о запрете детям до 16 лет находиться на водных объектах без сопровождения взрослых. В первом чтении депутаты приняли поправки в закон Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области в октябре 2024 года, но решили доработать, так как возникло много замечаний.

Источник: Коммерсантъ

На законопроект в итоге поступила только одна поправка, подготовленная прокурором. Он предлагает уточнить, что в летний период под запрет попадает именно купание детей на водных объектах общего пользования, а не просто нахождение на пляже. Ранее депутат Дмитрий Бедняков указывал, что непонятно, нахождение ребенка на каком расстоянии от уреза воды считать нарушением.

Также в законе конкретизируют, что запрещено нахождение детей на водных объектах общего пользования в зимний период (кроме ледовых переправ), во время ледохода и ледостава.

Возраст детей, попадающих под ограничения, менять не стали. Ранее депутаты предлагали его снизить, так как 15-летний подросток может оказаться кандидатом в мастера спорта по плаванию, но купаться без родителей в открытом водоеме ему будет нельзя.

При этом региональный КоАП пока не предполагает штрафы за нарушение вводимого запрета для родителей. Они есть только для организаторов мероприятий, должностных и юридических лиц.

За принятие закона проголосовали 40 депутатов, двое воздержались. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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