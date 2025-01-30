Запрет детям купаться и ходить по льду одним ввели в Нижегородской области

Заксобрание 30 января без обсуждений одобрило во втором чтении внесенный прокурором Андреем Травкиным закон о запрете детям до 16 лет находиться на водных объектах без сопровождения взрослых. В первом чтении депутаты приняли поправки в закон Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области в октябре 2024 года, но решили доработать, так как возникло много замечаний.