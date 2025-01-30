Эрдоган обратился к Лукашенко после выборов в Беларуси, сказав о сотрудничестве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах и сказал о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Эрдоган в поздравлении президенту Беларуси выразил убеждение в том, что уже существующее между двумя странами сотрудничества в экономической, политической, торговой сферах в предстоящем периоде сможет еще больше укрепиться благодаря совместным усилиям.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.
Кроме того, Назарбаев, Си Цзиньпин, Вучич, Пезешкиан поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах.