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Эрдоган обратился к Лукашенко после выборов в Беларуси, сказав о сотрудничестве

Президент Турции Эрдоган поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах и сказал о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Эрдоган в поздравлении президенту Беларуси выразил убеждение в том, что уже существующее между двумя странами сотрудничества в экономической, политической, торговой сферах в предстоящем периоде сможет еще больше укрепиться благодаря совместным усилиям.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сказав о встрече в Москве.

Кроме того, Назарбаев, Си Цзиньпин, Вучич, Пезешкиан поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах.