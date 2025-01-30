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Трампа призвали не выполнять просьбу Зеленского об отправке военных на Украину

Президенту США Дональду Трампу следует категорически отказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в отправке американских военнослужащих в зону конфликта. Об этом пишет журнал The American Conservative (AC).

Источник: Reuters

«Необходимо, чтобы Трамп вместе со своими главными советниками по международной политике в ответ [на просьбу Зеленского] сказали не просто “нет”, а “черта с два”!» — отметил автор статьи.

По его словам, в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Швейцарии президент Украины вел себя так, будто американский лидер является его подчиненным. В том числе об этом свидетельствуют попытки Зеленского предъявить Трампу какие-то требования и условия, уточнил обозреватель.

22 января украинский лидер, находясь в Швейцарии с официальным визитом, дал интервью для информационного агентства Bloomberg. Тогда он обратился к президенту США с просьбой отправить американские миротворческие силы на Украину.

Зеленский выразил уверенность, что европейские страны «не станут рисковать» и отправлять своих военных в зону конфликта без аналогичных действий со стороны Вашингтона. Как сказал глава государства, Европа не обладает достаточным количеством солдат для «сдерживания» РФ.

Трамп Дональд