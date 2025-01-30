Трампа призвали не выполнять просьбу Зеленского об отправке военных на Украину

По его словам, в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Швейцарии президент Украины вел себя так, будто американский лидер является его подчиненным. В том числе об этом свидетельствуют попытки Зеленского предъявить Трампу какие-то требования и условия, уточнил обозреватель.