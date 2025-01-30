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Союзные учения «Запад-2025» будут увязаны с учениями ОДКБ

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОКДБ «Взаимодействие — 2025» пройдут в Беларуси в сентябре 2025 года, сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков на брифинге.

Источник: Sputnik.by

Также запланированы спецучения разведки «Поиск» и учения для служб материально-технического обеспечения «Эшелон».

Замыслы этих учений планируется увязать с целями совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».

отметил глава штаба

Ранее начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко сообщал, что на «Запад-2025» могут пригласить наблюдателей из стран ЕС и НАТО.

Всего в данные учениях планируется задействовать 13 тысяч человек. По сложившейся практике учения «Запад» военные Беларуси и России проводят раз в два года. Исключением стал 2023 год, когда учения было решено не проводить из-за ситуации на Украине.