Президент Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова — фото

Это событие стало свидетельством того, что служение народу и стране никогда не будет забыто и всегда будет почитаться. По инициативе Шавката Мирзиёева память о Первом Президенте увековечена: 30 января, день его рождения, отмечается ежегодно, в Ташкенте создан научно-просветительский мемориальный комплекс, а посещение мавзолея Ислама Каримова во время визитов в Самарканд стало доброй традицией.