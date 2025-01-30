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Президент Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова — фото

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову в столице Узбекистана, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

На церемонии в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова присутствовали также члены палат Олий Мажлиса, представители Администрации президента и правительства, общественности столицы.

Были прочитаны суры из Корана и совершены дуа. Участники вспомнили заслуги первого президента.

Это событие стало свидетельством того, что служение народу и стране никогда не будет забыто и всегда будет почитаться. По инициативе Шавката Мирзиёева память о Первом Президенте увековечена: 30 января, день его рождения, отмечается ежегодно, в Ташкенте создан научно-просветительский мемориальный комплекс, а посещение мавзолея Ислама Каримова во время визитов в Самарканд стало доброй традицией.

говорится в сообщении

Цветы к подножию памятников первому президенту также возложили в Самарканде, где он похоронен, и в Карши, где Ислам Каримов работал руководителем области.

Шавкат Мирзиеев