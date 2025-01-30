Кишинев и Тирасполь должны проводить переговоры с участием ЕС, заявил Филат

Ранее молдавский премьер Дорин Речан сообщил, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
«Обеспечьте прозрачность диалога Кишинева и Тирасполя, прекратите закулисные игры! Насмешкой является то, что обсуждения вопросов электроснабжения и поставок природного газа окутаны двусмысленностями и противоречивыми заявлениями. Требую, чтобы все переговоры между Кишиневом и Тирасполем проходили с участием представителей Евросоюза, были публичными и транслировались в прямом эфире», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что живущие на обоих берегах Днестра имеют право знать правду без манипуляций и выборочных толкований.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.