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Альтернатив предложениям по поставкам газа из России нет, заявили в МИД ПМР

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти Молдавии самостоятельно изменили условия европейской поддержки для получения Приднестровьем газа, альтернатив предложениям по поставкам газа из РФ пока нет, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Источник: © РИА Новости

По его словам, Еврокомиссия действительно заявила о выделении гранта на 30 миллионов евро для получения Приднестровьем газа для выработки электричества, Молдавия направила информацию об этом.

«Вчера у нас состоялась общение экспертов по этому вопросу, где молдавская сторона серьезным образом самостоятельно вмешалась в эту концепцию и изменила условия европейской поддержки. Мы вчера не узнали, какое количество газа нам Молдова готова поставить в рамках этого гранта, нам не смогли сказать европейские чиновники, которые тоже участвовали во встрече», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава МИД ПМР приветствовал европейскую помощь, но при этом заявил, что молдавская сторона «нивелирует» европейские предложения.

«На сегодня никаких альтернативных дееспособных вариантов поставки газа в Приднестровье и обеспеченности энергоресурсами, кроме предложений, которые обозначила российская сторона, нет», — добавил Игнатьев.

экономика
энергетика