Альтернатив предложениям по поставкам газа из России нет, заявили в МИД ПМР

«Вчера у нас состоялась общение экспертов по этому вопросу, где молдавская сторона серьезным образом самостоятельно вмешалась в эту концепцию и изменила условия европейской поддержки. Мы вчера не узнали, какое количество газа нам Молдова готова поставить в рамках этого гранта, нам не смогли сказать европейские чиновники, которые тоже участвовали во встрече», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».