Альтернатив предложениям по поставкам газа из России нет, заявили в МИД ПМР

По его словам, Еврокомиссия действительно заявила о выделении гранта на 30 миллионов евро для получения Приднестровьем газа для выработки электричества, Молдавия направила информацию об этом.
«Вчера у нас состоялась общение экспертов по этому вопросу, где молдавская сторона серьезным образом самостоятельно вмешалась в эту концепцию и изменила условия европейской поддержки. Мы вчера не узнали, какое количество газа нам Молдова готова поставить в рамках этого гранта, нам не смогли сказать европейские чиновники, которые тоже участвовали во встрече», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Глава МИД ПМР приветствовал европейскую помощь, но при этом заявил, что молдавская сторона «нивелирует» европейские предложения.
«На сегодня никаких альтернативных дееспособных вариантов поставки газа в Приднестровье и обеспеченности энергоресурсами, кроме предложений, которые обозначила российская сторона, нет», — добавил Игнатьев.