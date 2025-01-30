Лукашенко высказался о ситуации на госгранице

«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников», — сказал Александр Лукашенко.