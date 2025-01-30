Будущие резиденты первой в Новосибирской области ОЭЗ ждут подписи премьера

— В Сибири интенсивно используют механизм особых экономических зон. С одной стороны от нее находится Дальний Восток — территория опережающего развития с очень выгодным преференциальным режимом, с другой — Центральная Россия и Урал, где ОЭЗ также появились в достаточно большом количестве. Поэтому мы поддерживаем инициативы создания особых экономических зон в Новосибирской области и других регионах Сибири. В Туве ОЭЗ будет организована у границы с Монголией, в Хакасии — для развития алюминиевого кластера. Кроме того, на подходе туристская рекреационная особая экономическая зона в кузбасском Шерегеше. Это будет одиннадцатая туристическая ОЭЗ в России.