Будущие резиденты первой в Новосибирской области ОЭЗ ждут подписи премьера

Подписание правительственного постановления о создании в Новосибирской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа ожидается в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на прошедшем в Новосибирске расширенном заседании Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Сибирском федеральном округе.
Проект первой новосибирской ОЭЗ впервые был представлен в сентябре 2023 года на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2023». В начале 2024 года региональные власти подали заявку в Минэкономразвития РФ, в октябре министерство одобрило проект и направило его на согласование с другими федеральными органами исполнительной власти.
ОЭЗ будет развиваться в два этапа. Первый предполагает освоение участка площадью 406 гектаров, второй — 346 гектаров. Инфраструктуру планируется создать за счет частных инвестиций. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорит о пяти инвесторах, «которые заключили соглашение о реализации здесь своих проектов». Ожидается, что в ближайшие три года они вложат в ОЭЗ около 7,9 миллиарда рублей, а до 2034 года — 9,2 миллиарда. К этому времени объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ и услуг достигнет порядка 88 миллиардов рублей.
Министр экономического развития региона Лев Решетников не исключает, что со временем в особой экономической зоне будут работать иностранные компании — в частности, из КНР.
Запуск первых производств на территории ОЭЗ запланирован на 2026 год. Согласно договоренностям с потенциальными инвесторами, в ОЭЗ будут выпускать электротехническое оборудование, строительные и лесные пиломатериалы. Однако в основном особая экономическая зона ориентирована на оказание транспортно-логистических услуг. Этим объясняется ее расположение в 15 километрах от новосибирского международного аэропорта Толмачево, рядом с Транссибирской железнодорожной магистралью и крупнейшим за Уралом транспортно-логистическим центром «Сибирский». ТЛЦ строит ООО «Новосибирский транспортный терминал», которое и станет якорным резидентом особой экономической зоны.
Для любого российского региона собственная особая экономическая зона — как минимум статусный атрибут. Однако Андрей Травников признает, что региональные власти не спешили с созданием ОЭЗ без конкретных инвесторов. «Сегодня такой запрос есть, есть якорный новосибирский инвестор — контейнерный терминал, плюс ряд других компаний, заинтересованных в особом экономическом и налоговом режиме, который предоставляет ОЭЗ», — пояснил губернатор.
Напомним, что первая в СФО особая экономическая зона (технико-внедренческого типа) появилась в 2005 году в Томске. В 2007-м открылись туристско-рекреационные зоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, «Алтайская долина» в Республике Алтай и «Ворота Байкала» в Иркутской области. Но затем список стал пополняться лишь в 2020 году, когда были зарегистрированы ОЭЗ промышленно-производственного типа «Авангард» в Омске и «Красноярская технологическая долина». В 2022-м к ним добавился «Кузбасс».
Столь долгий перерыв объяснялся низкой эффективностью работы первых ОЭЗ, что признало правительство России, в сентябре 2016 года закрывшее восемь особых зон, в том числе «Алтайскую долину». Впоследствии были приняты законодательные изменения, призванные усовершенствовать механизм деятельности ОЭЗ.
Прямая речь.
Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития РФ:
— В Сибири интенсивно используют механизм особых экономических зон. С одной стороны от нее находится Дальний Восток — территория опережающего развития с очень выгодным преференциальным режимом, с другой — Центральная Россия и Урал, где ОЭЗ также появились в достаточно большом количестве. Поэтому мы поддерживаем инициативы создания особых экономических зон в Новосибирской области и других регионах Сибири. В Туве ОЭЗ будет организована у границы с Монголией, в Хакасии — для развития алюминиевого кластера. Кроме того, на подходе туристская рекреационная особая экономическая зона в кузбасском Шерегеше. Это будет одиннадцатая туристическая ОЭЗ в России.