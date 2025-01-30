Kan: слушания по делам Нетаньяху перенесли на неделю из-за его визита в США

27 января в Окружном суде Тель-Авива после длившегося почти месяц перерыва возобновились заседания с участием Нетаньяху по трем делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым ему предъявлены обвинения. При этом слушания 28 и 29 января были отменены в связи с болезнью одного из судей, отмечает Kan. Перерыв в несколько недель до этого был вызван состоянием здоровья Нетаньяху. 29 декабря 2024 года канцелярия премьера сообщила, что глава правительства успешно перенес операцию по удалению предстательной железы, которая была назначена ему после того, как врачи выявили у него доброкачественную гиперплазию простаты.
Ранее Kan сообщила, что Нетаньяху вылетит в Вашингтон 2 февраля, где 4 февраля состоится его встреча с Трампом. По ее данным, 6 февраля премьер планирует вернуться в еврейское государство. Офис главы израильского кабмина также сообщил 28 января, что Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом 4 февраля. В ведомстве отметили, что Нетаньяху — «первый иностранный лидер, приглашенный в Белый дом в ходе второго президентского срока Дональда Трампа».
Судебный процесс по трем делам
Судебный процесс, в ходе которого Нетаньяху дает показания по нескольким делам, возобновился 10 декабря 2024 года. Он стал первым действующим главой израильского правительства, который дает показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него. 21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Сам премьер с тех пор неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.
Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. В настоящий момент слушания проходят в здании Окружного суда Тель-Авива, так как в нем есть подземное помещение, защищенное от возможных ракетных обстрелов.