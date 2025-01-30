Kan: слушания по делам Нетаньяху перенесли на неделю из-за его визита в США

27 января в Окружном суде Тель-Авива после длившегося почти месяц перерыва возобновились заседания с участием Нетаньяху по трем делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым ему предъявлены обвинения. При этом слушания 28 и 29 января были отменены в связи с болезнью одного из судей, отмечает Kan. Перерыв в несколько недель до этого был вызван состоянием здоровья Нетаньяху. 29 декабря 2024 года канцелярия премьера сообщила, что глава правительства успешно перенес операцию по удалению предстательной железы, которая была назначена ему после того, как врачи выявили у него доброкачественную гиперплазию простаты.