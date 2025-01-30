Лукашенко назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время утверждения решения, касающегося охраны государственной границы в 2025 году, назвал непростой ситуацию на госгранице Беларуси, пишет БелТА.
— Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что работы сегодня хватает не только сотрудникам пограничной службы, но и таможенникам, особенно в пунктах пропуска. Он заявил про огромные очереди с одной и другой стороны, заметив, что это является дополнительной нагрузкой для пограничников.
Ранее глава МИД Беларуси назвал сложной обстановку на границе с Украиной.
Кроме того, Максим Рыженков допустил высокую вероятность эскалации на границе Беларуси.
Тем временем Госпогранкомитет сказал про 15 тысяч украинских военных вблизи границы Беларуси: «Пограничники несут службу в усиленном варианте».
Также ГПК сказал про нарушение границы Беларуси украинскими беспилотниками в 2024 году: «Зафиксировано около 350 полетов беспилотной летательной авиации».