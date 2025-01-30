Лукашенко назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что работы сегодня хватает не только сотрудникам пограничной службы, но и таможенникам, особенно в пунктах пропуска. Он заявил про огромные очереди с одной и другой стороны, заметив, что это является дополнительной нагрузкой для пограничников.