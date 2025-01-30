В Подмосковье ввели штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Он пояснил, что штрафы на неоплату составят для граждан 3 тыс. руб., для юридических лиц — 10 тыс. руб. Для грузовых транспортных средств штрафы выше: для граждан — 5 тыс. руб., для юридических лиц — 15 тыс. руб. При этом если водитель в течение 20 дней после того, как в отношении него оформили штраф, оплатит проезд, то он будет освобожден от административной ответственности.