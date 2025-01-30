В Подмосковье ввели штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

«Проектом закона предлагается дополнить кодекс Московской области об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей административную ответственность за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платным региональным, местным и частным автомобильным дорогам», — сказал на заседании председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Максим Коркин.
Он пояснил, что штрафы на неоплату составят для граждан 3 тыс. руб., для юридических лиц — 10 тыс. руб. Для грузовых транспортных средств штрафы выше: для граждан — 5 тыс. руб., для юридических лиц — 15 тыс. руб. При этом если водитель в течение 20 дней после того, как в отношении него оформили штраф, оплатит проезд, то он будет освобожден от административной ответственности.
В декабре прошлого года в Подмосковье открылась первая платная трасса регионального значения — Мытищинская хорда. Скоростная трасса связала Ярославское и Дмитровское шоссе, став Северным дублером МКАД.
Кроме того, в рамках концессии между правительством Московской области и ООО «Лыткаринская платная дорога» в регионе реализуется строительство Южно-Лыткаринской автодороги, которая свяжет основные магистрали юго-востока региона, завершение работ запланировано на 2025 год.
Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, всего в 2025 году в Подмосковье планируется запустить движение по 43 объектам протяженностью более 106 км.