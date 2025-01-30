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ОДКБ назвала беспрецедентным рост напряженности у западных границ Беларуси и РФ

ОДКБ заявила про рост напряженности у западных границ Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

ОДКБ назвала беспрецедентным рост напряженности у западных границ Беларуси и РФ. Подробности рассказал начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков, пишет БелТА.

— Рост напряженности в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности носит беспрецедентный характер, — заявил Андрей Сердюков.

Он акцентировал внимание на том, что сохраняется значительное присутствие коалиционных, а также национальных войск в непосредственной близости от границ Беларуси и России. Кроме того, нарастает их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ подчеркнул, что активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью снижения сроков перегруппировки войск НАТО к границам Организации Договора о коллективной безопасности.

Сердюков уточнил, что вместо поиска альтернативных путей политического диалога расширяется спектр принимаемых западными странами к неугодным государствам мер, развязывается агрессивная информационная кампания против них.

Тем временем три крупных учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2025 году.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.

Кроме того, глава МИД Беларуси назвал сложной обстановку на границе с Украиной.