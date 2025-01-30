В Кремле прокомментировали слова Шольца об освобождении ФРГ от нацизма

«Это не так, идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы — это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.