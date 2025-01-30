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В Кремле прокомментировали слова Шольца об освобождении ФРГ от нацизма

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы Второй мировой войны, заявил, что идёт линия на забвение исторической правды.

Источник: © РИА Новости

«Это не так, идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы — это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков отметил, что подобная линия пагубна с точки зрения возможных последствий и «ползучей нацизма», которая существенно укоренилась на территории Украины и идет снова по Европе.

Ранее Шольц заявил о том, что «США освободили Германию» во время Второй мировой войны.

Песков Дмитрий